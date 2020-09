Les Twins «améliorent» leur record de médiocrité

Les Astros de Houston ont effectué une poussée de trois points en début de neuvième manche pour surprendre les Twins avec une victoire de 4 à 1 dans cette série 2 de 3 de la Ligue américaine.

Il s'agit d'une 17e défaite consécutive en séries pour la formation du Minnesota et d'un record de médiocrité tous sports confondus.

Une erreur défensive du joueur d’arrêt-court des Twins Placido Polanco a d’abord prolongé le suspense, puis Jose Altuve a soutiré un but sur balles, alors que les coussins étaient tous occupés, pour produire le point gagnant. Michael Brantley a aussitôt suivi avec un simple opportun de deux points.

Si le partant des Astros, Zack Greinke, a bien fait en allouant un seul point aux Twins en quatre manches, le Dominicain Framber Valdez, utilisé en relève, a été exceptionnel. En cinq manches, Valdez a blanchi l’adversaire, ne permettant que deux coups sûrs et deux buts sur balles. La victoire est allée à sa fiche.

Le Québécois Abraham Toro, qui évolue avec les Astros, n’a pas vu d’action au cours de cette rencontre.

Les White Sox prennent les devants

Le lanceur Lucas Giolito était parfait en septième manche quand il a accordé un premier coup sûr aux Athletics. Son superbe départ a aidé les White Sox de Chicago à gagner, par le pointage de 4 à 1 à Oakland, le premier match de cette série de la Ligue américaine.

Giolito, auteur d’un match sans point ni coup sûr en saison régulière, a quitté le monticule après avoir permis à seulement trois frappeurs de se rendre sur les sentiers. Tommy La Stella est celui qui a frappé un simple à ses dépens, en fin de septième, mais le lanceur a tôt fait d’étouffer la menace en complétant la manche. Il est retourné sur la butte en huitième, le temps d’offrir un but sur balles et un coup sûr. Un point mérité a ultimement été porté à sa fiche.

Les releveurs Evan Marshall, Aaron Bummer et Alex Colomé ont bouclé le travail pour les White Sox tandis que l’attaque s’est signalée avec trois circuits au cours de ce match. Le Cubain Jose Abreu a réussi une longue balle de deux points, en troisième manche. Adam Engel et Yasmani Grandal ont pour leur part frappé chacun un circuit en solo. Le partant des A’s Jesus Luzardo, un gaucher, a été la victime d’Engel et Abreu, ayant donc alloué trois points en seulement trois manches et un tiers.

Les Athletics, pourtant classés deuxième tête de série dans l’Américaine, tenteront d’éviter l’élimination, dès mercredi, alors qu’ils enverront Chris Bassitt au monticule. Les White Sox miseront pour leur part sur Dallas Keuchel.