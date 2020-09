Surprenante confession de Lou Lamoriello

Le directeur général des Islanders de New York, Lou Lamoriello, aime visiblement les athlètes qui composaient sa formation en 2019-2020.

Mardi, le DG d’expérience a indiqué qu’il souhaitait offrir des contrats à tous les joueurs qui pourront se prévaloir de leur autonomie complète le 9 octobre prochain.

«Nous aimerions certainement que l’ensemble de nos joueurs autonomes soient de retour et nous leur avons fait savoir, a indiqué Lamoriello au site sportif The Athletic. Nous devons prendre des décisions internes et prendre des mesures, rien de spécifique pour le moment.»

Les joueurs en question sont le gardien Thomas Greiss, les attaquants Matt Martin, Derick Brassard et Tom Kuhnhackl, ainsi que le défenseur Andy Greene.

L’homme de 77 ans a d’ailleurs insisté un peu plus sur le cas de l’arrière.

«Nous adorerions qu’Andy soit de retour», a-t-il dit.

Les «Insulaires» ont obtenu les services du vétéran de 37 ans des Devils du New Jersey en février dernier. Il a été un rouage important du parcours de l’équipe en séries éliminatoires, elle qui a vu son parcours prendre fin en finale de l’Association de l’Est.

Et les joueurs autonomes avec compensation?

Lamoriello devra également s’entendre avec plusieurs joueurs autonomes avec compensation d’ici à la prochaine saison de la Ligue nationale. Parmi les patineurs qui se retrouveront dans cette situation, il y a l’excellent joueur de centre Mathew Barzal, ainsi que les défenseurs Devon Toews et Ryan Pulock. Sept joueurs évoluant dans les mineurs sont dans le même bateau.

«Je suis sûr qu’il y en aura un ou deux que nous ne qualifierons pas, a révélé Lamoriello. Nous ferons cela quand il sera temps de soumettre les offres [qualificatives].»

Une chose est sûre, c’est que le controversé Josh Ho-Sang recevra une offre qualificative. Celui qui a boudé après avoir été coupé du dernier camp d’entraînement et qui a été prêté à une autre équipe de la Ligue américaine fait toujours partie des plans des Islanders. L’agent de l’attaquant a confirmé à The Athletic que Lamoriello allait garder ses services.