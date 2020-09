Gold Cup : le Canada connait ses rivaux

L’équipe nationale de soccer masculine du Canada affrontera les États-Unis lors de la phase de groupe de l’édition 2021 de la Gold Cup.

Les deux rivaux sont dans le groupe B, avec la Martinique et une équipe qui doit encore se qualifier. Le tirage au sort a été réalisé lundi, à Miami.

Pour revenir à la rivalité entre le Canada et le pays de l’Oncle Sam, l’unifolié avait remporté un premier match en 18 parties contre ses voisins du sud, le 15 octobre 2019 au compte de 2 à 0, dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF. Les États-Unis avaient cependant pris leur revanche un mois plus tard en l’emportant 4 à 1, et ce, dans la même compétition.

Présentement, les Canadiens sont 73e sur l’échiquier mondial, tandis que les Américains sont 23e.

La Gold Cup se déroulera du 10 au juillet au 1er août prochain. Elle rassemble les pays de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes. Le Qatar sera également de la compétition, lui qui a obtenu le statut de nation invitée.

Lors de la dernière édition de cette compétition, en 2019, le Canada avait été éliminé en quarts de finale par Haïti.