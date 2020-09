Le Kraken TRÈS généreux dans la communauté

Même si ses débuts dans la Ligue nationale de hockey pourraient très bien être repoussés en raison des circonstances particulières liées à la pandémie de COVID-19, le Kraken de Seattle ne veut pas attendre pour s’enraciner sa communauté, avec qui il tisse déjà des liens importants.

Les articles promotionnels du Kraken ont fait fureur dès leur arrivée sur le marché et la formation de Seattle a choisi d’en profiter pour redonner à sa communauté.

En effet, les profits tirés des ventes des produits portant la marque «Release the Kraken» entre le 23 juillet et le 21 août ont maintenant été redistribués à des organisations locales à but non lucratif, qui viennent en aide aux jeunes sans-abri et à ceux appartenant à une minorité visible.

C’est plus de 400 000$ que la campagne a permis d’amasser.

Le Kraken s’est d’ailleurs engagé pour 10 ans auprès de l’organisme YouthCare, auquel il versera un total de 10 millions $ en argent et en services pour éradiquer l’itinérance chez les jeunes.

«Nous sommes conscients que nous lançons notre marque en plein milieu d’une pandémie. Nous voulions trouver une manière d’utiliser notre lancement pour inciter nos partisans à s’impliquer dans les efforts d’aide à ceux qui sont les plus affectés», a déclaré Mari Horita, vice-présidente pour le développement communautaire du Kraken, dans un communiqué.

«Nous avons amassé cet argent et nous en amasserons encore plus pour notre communauté. Ça permet aussi de faire connaitre ces organisations qui font des choses formidables», a pour sa part dit le président et chef de la direction du Kraken, Tod Leiweke.

Lancement dans le tumulte

L’organisation a dévoilé son nom et son logo en juillet dernier, en plein cœur de la crise de la COVID-19. Elle devait effectuer ses débuts dans la LNH lors de la saison 2021-2022, qui risque d’être repoussée en raison des délais et retards causés par la situation sanitaire.

En effet, on ignore toujours quand débutera la campagne 2020-2021, dont le déroulement aura une incidence sur la suivante. Alors qu’on parlait d’une reprise en décembre, la LNH pourrait finalement ne reprendre l’action qu’en janvier prochain.

Avec les délais anticipés, le Kraken devrait donc avoir le temps de finaliser la construction de son amphithéâtre, une construction estimée à 930 millions $, qui devait être livré en août ou en septembre 2021.

Déjà, on sait que l’implantation de sa franchise de la Ligue américaine à Palm Springs devra attendre à la saison suivante puisque la construction de son domicile, à Coachella Valley en Californie, ne sera pas complétée avant 2022.