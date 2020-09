Vivement le début de la saison

Les matchs préparatoires se suivent et se ressemblent pour les Remparts de Québec qui ont une fois de plus été inertes offensivement, vendredi soir, en route vers une cinquième défaite en autant de sorties en baissant pavillon 3 à 1 devant les Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron.

Les hommes de Patrick Roy ont conclu leur calendrier préparatoire avec une fiche de 0-4-1-0, n’inscrivant que six buts au total durant cette série de matchs. Point positif : les compteurs seront remis à zéro la semaine prochaine avec le début de la saison régulière.

«Offensivement, il va falloir qu’on se regarde dans le miroir et qu’on réalise que ça n’a pas besoin d’être toujours parfait [...] Il faut trouver une façon de mieux se trouver sur la patinoire», a signalé le Diable en chef en point de presse.

Que la saison commence

Le vétéran Thomas Caron a tenté de relativiser les choses en dépit du pénible dossier de l’équipe au cours du mois d’entrainement.

«Comme joueur de hockey, on est compétitif et on voudrait être 5-0. Mais quand on analyse ça, ce sont des matchs hors-concours et on sait qu’on a du travail à faire. On a encore une semaine de pratiques devant nous», a dit l’attaquant de 20 ans, avouant avoir hâte que les Finlandais Viljami Marjala et Aapo Siivonen se joignent au club.

Le défenseur Nicolas Savoie, alors qu’il restait un peu plus de six minutes à écouler à la troisième période, a inscrit les siens au tableau pour éviter le blanchissage. Québec a fini avec 20 tirs pendant que les Tigres en décochaient 24 sur la cage de Thomas Sigouin. Au-delà du manque d’offensive des locaux, c’est aussi la manière dont l’équipe se comporte en zone ennemie qui titille Roy depuis quelques matchs.

«On a du travail à faire avant de penser qu’on est sur un pied d’égalité avec Shawinigan et même Victoriaville. Tu vois qu’ils ont une petite coche sur nous autres présentement, mais j’ai confiance qu’avec le temps, on va arriver à nos fins.»

Les Remparts ne se sont pas non plus montrés très menaçants lors de leurs deux jeux de puissance.

«En avantage numérique, on a pris de drôles de décisions. Si ton avantage numérique n’a pas de tir au but, il y a de bonnes chances que tu ne comptes pas de buts. Ce n’est pas une grande mathématique», a soufflé Roy, qui a toutefois apprécié la besogne accomplie en infériorité numérique.

En vitesse

L’ancien des Chevaliers de Lévis Olivier Coulombe a marqué deux buts pour les Tigres, dont le troisième dans un filet désert... L’attaquant recrue Hugo Audette a raté la rencontre en raison d’une blessure à l’aine... Le gardien William Rousseau et le défenseur Charle Truchon étaient à leurs postes après avoir raté quelques séances d’entrainement, plus tôt cette semaine... Crayon et calepin de notes à la main, le nouveau conseiller spécial des Remparts, Mikaël Tam, a épié l’action du haut des gradins occupés par une vingtaine de personnes...