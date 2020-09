Les Celtics survivent

En retard 3-1 dans la série, le dos au mur, les Celtics de Boston n’avaient pas le droit à l’erreur, vendredi à Orlando, et ils ont répondu de la bonne façon avec un gain de 121 à 108 contre le Heat de Miami.

Tirant de l’arrière par sept points à la demie, la formation du Massachusetts est revenue en force sur le parquet, en dominant le troisième quart au compte de 41 à 25. Ils se sont assurés de forcer la tenue d’un sixième match par la suite.

C’est Jayson Tatum et Jaylen Brown qui ont assuré l’attaque des leurs avec des récoltes respectives de 31 et 28 points. Tatum a aussi réussi un double-double grâce à ses 10 rebonds additionnels, tout comme Daniel Theis qui a inscrit 15 points et récupéré 13 rebonds.

Les joueurs du Heat ont connu une soirée plus difficile, particulièrment de la ligne de trois points, leur arme de prédilection. Ils ont seulement réussi sept de leurs 36 tirs de cet endroit.

Goran Dragic et Duncan Robinson ont été les plus productifs avec des récoltes de 23 et 20 points.

Le sixième match de la série sera disputé dimanche.