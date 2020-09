EOTTM présentera trois combats en octobre

Le promoteur Eye of the Tiger Management présentera son premier gala depuis l'éclosion de la COVID-19 le 10 octobre prochain, à Shawinigan.

L'organisation montréalaise a dévoilé mercredi une programmation de trois combats : David Lemieux (41-4, 34 K.-O.) affrontera Francy Ntetu (17-3, 4 K.-O.).

Le colosse Arslanbek Makhmudov (10-0, 10 K.-O.) défendra son titre NABF des poids lourds face à Dillon Carman (14-5, 13 K.-O.).

Enfin, Lexson Mathieu (8-0, 7 K.-O.) disputera un combat de championnat face à Tim Cronin (12-4-2, 3 K.-O.) pour le titre NABF des poids super-moyens au Centre Gervais Auto.

«La santé des athlètes et de leur entourage est prioritaire alors nous avons travaillé très fort, conjointement avec la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, pour établir un protocole sécuritaire qui répond à toutes les recommandations formulées par la Santé publique du Québec, a indiqué le président d'Eye of the Tiger, Camille Estephan, par la voie d'un communiqué.

«Nous souhaitons remercier l'organisation des Cataractes ainsi que la ville de Shawinigan pour leur précieuse collaboration et sans qui ce premier événement à huis clos serait impossible.»

Parmi les mesures sanitaires imposées, l'organisation exigera à tous les boxeurs et entraîneurs de s'isoler pour une période de 14 jours précédant l'événement ainsi que 10 jours suivant sa présentation.

Les participants seront également confinés à l'hôtel pour quatre jours avant le gala et devront se soumettre à un contrôle de dépistage de la COVID-19.