Un premier gala au Québec depuis février

Le patron d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, a le sourire facile depuis quelques heures. Il est en train de finaliser les derniers détails avec la Santé publique de la Mauricie et son gala du 10 octobre, qui doit être présenté à Shawinigan, pourra être officialisé.

Cependant, petit changement au programme. Même s’il a le droit d’accueillir 250 spectateurs au Centre Gervais Auto avec l’approbation de la Santé publique, Estephan a décidé de tenir son événement à huis clos.

«C’est réglé à 99 %, a souligné Camille Estephan lorsque joint par le Journal de Montréal. Il nous reste encore quelques détails à finaliser avant de faire l’annonce officielle.

«On a décidé de présenter notre gala à huis clos pour assurer la sécurité de tout le monde. On voit aussi le nombre de cas de la COVID-19 grimper un peu partout au Québec depuis quelques jours.

«C’est dommage pour nos clients qui avaient déjà signifié leur intérêt pour notre gala.»

La Mauricie est une des seules régions au Québec qui est encore au palier vert pour ce qui est de leur situation de la COVID-19. On peut penser que les autorités régionales de la santé publique n’étaient pas très chaudes à l’idée de voir des centaines de personnes des zones orange débarquer dans leurs limites territoriales.

Estephan veut se servir de son événement comme d’un laboratoire pour la suite de ses activités. Si le gala du 10 octobre se déroule bien, il se pourrait qu’il y ait des spectateurs au deuxième qui pourrait se dérouler en novembre.

Six combats

Ce sera le premier gala de boxe présenté au Québec depuis le 21 février alors que EOTTM avait présenté une carte à Rimouski. Depuis cette soirée, trois événements ont été annulés en même temps par la Régie, le 11 mars dernier, en raison de l’arrivée de la première vague de la COVID-19 au Québec.

Une longue attente que plusieurs observateurs ont encore de la peine à s’expliquer.

Pour cette première, il y aura six combats au programme. Il est assuré que David Lemieux, Lexson Mathieu, Arslanbek Makhmudov et Simon Kean seront en action. Les deux autres boxeurs seront annoncés dans les prochains jours.

Le tout sera diffusé en direct sur le site de diffusion en continu Punching Grace.

Dans le calepin

Dans les derniers jours, le promoteur anglais Eddie Hearn a indiqué qu’il aimerait organiser un combat entre son protégé John Ryder et le Québécois pour sa sous-carte du 21 novembre prochain.

«On n’a pas eu de discussions avec Hearn, a souligné Estephan à ce sujet. De toute façon, David doit se battre le 10 octobre à Shawinigan. C’est impossible.

«S’ils veulent que ça se réalise, le prix devra être le bon.»

Dans un autre ordre d’idées, l’ancien entraîneur de Simon Kean, Jimmy Boisvert, a été reconnu coupable d’agression sexuelle, jeudi, au Palais de justice de Trois-Rivières. Les plaidoiries sur sentence auront lieu le 4 novembre.

Kean a décidé de mettre fin à son association avec Boisvert en janvier dernier. Les deux hommes n’étaient plus sur la même longueur d’onde. Depuis ce temps, le poids lourd a déménagé à Montréal pour s’entraîner avec Vincent Auclair.