C'est un défenseur que tu veux dans ton équipe

Publié aujourd'hui à 15h19

Mis à jouraujourd'hui à 15h19

La signature de Jeff Petry pour quatre ans supplémentaires est clairement une excellente nouvelle pour le Canadien. Autant au niveau du montant d’argent que du nombre de saisons.

Petry a prouvé qu’il est indispensable à la défensive du Canadien et ça permet à Marc Bergevin de conserver son noyau pour plusieurs saisons.

Malgré ses 32 ans, ce n’est pas une situation qui me fait peur. Il est encore très à l’aise et très rapide sur la patinoire. C’est le genre de défenseur que tu veux avoir dans ton équipe, surtout avec le style de jeu plus offensif qui se joue en ce moment dans la Ligue nationale.

Une belle aubaine

J’ai été surpris de voir que le Canadien a pu conclure l’entente à 6,25 M$ par saison. Il s’agit d’une faible augmentation en comparaison avec son salaire actuel.

Il est payé comme un défenseur du top 3 de n’importe quelle équipe. Il est également bien installé à Montréal, son épouse est aussi impliquée avec le Canadien. Il s’agit d’une bonne signature de part et d’autre. C’est bon pour Petry, autant sur le plan professionnel que familial et pour le Canadien, on s’assure une stabilité en défensive.

Il est aussi évident que Petry avait l’intention de jouer dans une équipe qui aspire à gagner dans les prochaines saisons. Toutefois, c’est la question qu’on se pose à chaque année et le Canadien devra encore se battre pour une place en séries et une fois qualifié, on ne sait jamais.

L’ajout de Jake Allen comme deuxième gardien permet aussi de renforcer le bouclier défensif du Canadien, déjà que ce n’est jamais facile, à Montréal, d’acquérir un bon adjoint avec un gardien comme Carey Price qui joue la plupart des matchs.

Chose certaine, cette signature est un autre pas dans la bonne direction.