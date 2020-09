Suarez part la tête haute

L'attaquant uruguayen Luis Suarez, qui a rejoint l'Atlético Madrid dans la nuit de mercredi à jeudi, a assuré en larmes être «fier d'être entré dans l'histoire» du FC Barcelone lors de sa cérémonie d'adieux au club organisée ce jeudi à Barcelone.

«Arriver ici et jouer au Barça est un rêve devenu réalité. Parvenir aux chiffres auxquels je suis parvenu, je ne l'imaginais pas», a déclaré Suarez, 3e meilleur marqueur de l'histoire du club catalan (198 buts, derrière César Rodriguez et Messi), aux côtés du président du club, Josep Maria Bartomeu.

«Je suis fier d'être entré dans l'histoire de ce club, d'être le troisième meilleur marqueur et de m'en aller de la manière dont je m'en vais», a souligné Suarez, devenu depuis 2014 l'un des meilleurs N.9 de l'histoire du club blaugrana, et qui a dû essuyer ses larmes avant de parler.

«Au FC Barcelone, tu dois constamment briller au maximum et tu ne sais jamais combien d'années cela peut durer. Donc je suis fier d'avoir tenu (si longtemps) à ce niveau et d'avoir toujours performé de la meilleure manière», a ajouté l'avant-centre international uruguayen (113 sélections), qui abandonne le club après six saisons en Catalogne pour rejoindre un concurrent direct au titre en Liga, l'Atlético Madrid.

«Quand le Barça m'a communiqué qu'il ne comptait plus sur moi, il y a eu beaucoup d'appels, mais je me sentais en mesure d'aller dans une équipe qui pouvait rivaliser d'égal à égal avec les deux grandes équipes que sont le Barça et le Real Madrid. Je n'avais aucun doute là-dessus», a détaillé le «Pistolero».

«Ce nouveau défi m'attire beaucoup»

«Je pars avec beaucoup d'envie, avec un gros enthousiasme, parce que ce nouveau défi m'attire beaucoup», a assuré le natif de Salto.

La prochaine rencontre face au FC Barcelone avec les «Colchoneros» est programmée en novembre, dans le cadre de la 10e journée de Liga.

«Évidemment que (ces matchs) sont spéciaux, quand tu affrontes ton ancienne équipe, tes amis, tes ex-coéquipiers qui te connaissent et que tu connais aussi. On essaiera de faire du mieux possible chacun pour son équipe, et ce sera quelque chose de beau», a prévu Suarez.

Selon la presse espagnole, l'avant-centre est attendu jeudi après-midi à Madrid, où il doit encore passer son examen médical, signer son nouveau contrat et intégrer sa nouvelle équipe.