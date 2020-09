«Je n’aime pas les déclarations de Caufield»

Le nom de Cole Caufield revient très souvent lorsqu’il est question des plus beaux espoirs du Tricolore.

On ne vous apprendra toutefois rien en vous disant que pour progresser, les jeunes «pépites» doivent jouer le plus de minutes possible avant leur arrivée dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Malheureusement pour Caufield, la COVID-19 risque fort bien de l’empêcher de jouer avec son équipe de la NCAA à court terme. Le talentueux droitier est donc actuellement à la recherche d’un plan B pour peaufiner ses atouts déjà forts nombreux.

Tout récemment, le jeune homme aurait mentionné qu’il envisageait fortement l’avenue de la Ligue élite suédoise (SHL) pour les prochains mois. Selon Caufield, cette option lui permettrait d’être davantage prêt pour jouer avec les Canadiens par la suite.

Ces déclarations du jeune franc-tireur n’ont toutefois pas ravi Michel Bergeron.

Dans le cadre de sa chronique «Sans Filet», le «Tigre» n’a pas mâché ses mots lorsqu’est venu le temps de parler de Caufield.

«Je n’aime pas tellement les déclarations de Caufield lorsqu’il dit qu’un simple passage en Suède servira à lui donner ce qu’il faut pour jouer à Montréal. Il faut faire attention. Ce sont les prestations sur la glace qui font foi de tout. On verra comment il va se comporter lors du prochain camp d’entraînement. Fais tes preuves, et après on parlera.»

