Hedman tout près d'un vieux record

Victor Hedman connaît des séries du tonnerre.

Le défenseur du Lightning s’est même approché d’un record vieux de 35 ans dans l’écrasante victoire de 5-2 dans le troisième match de la finale de la Coupe Stanley contre les Stars, mercredi.

En marquant son 10e but (à voir dans la vidéo ci-dessus), Hedman se classe maintenant troisième de l’histoire à ce chapitre. Il n’est devancé que par deux membres en règle du Temple de la renommée du hockey : Paul Coffey (12 buts en 1985 avec les Oilers) et Brian Leetch (11 en 1994 avec les Rangers).

Les Oilers et les Rangers ont enlevé les grands honneurs grâce à ces performances de Coffey et de Leetch. Le Suédois et le Lightning les imitera-t-il cette année?

C'est d'ailleurs tout ce qui compte à ses yeux. «Je suis heureux de contribuer, mais nous ne sommes pas ici pour les statistiques personnelles, mais pour gagner la coupe Stanley. Évidemment, je suis content de la façon dont ça se passe, mais l’important, c’est d’aider l’équipe à gagner. Que ce soit en bloquant un tir ou en marquant un but, ça ne change rien.»