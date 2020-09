Les Celtics en mauvaise posture

Mené par Tyler Herro, auteur d’une performance de 37 points, le Heat de Miami a remporté le quatrième match de la finale de l’Est au compte de 112 à 109, mercredi à Orlando, et les Celtics de Boston feront face à l’élimination.

Les Celtics se sont approchés à deux points de leurs adversaires avec six secondes à écouler, mais Jimmy Butler a réussi deux lancers francs pour mettre le match hors de la portée des hommes en vert. Butler a finalement totalisé 23 points.

Goran Dragic (22 points) et Bam Adebayo (20 points et 12 rebonds) ont également contribué à la cause de la formation de la Floride.

Jayson Tatum a été le joueur le plus productif pour l’équipe du Massachusetts avec 28 points. Jaylen Brown (21) et Kemba Walker (20) ont également franchi le plateau des 20 points.

Le match numéro 5 aura lieu vendredi.