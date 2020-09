La fin d’une époque chez les Sénateurs

À 39 ans, le gardien de but des Sénateurs d’Ottawa Craig Anderson deviendra joueur autonome sans compensation. Le vétéran défend le filet de l’équipe de la capitale fédérale depuis une décennie, mais les deux camps sont désormais à la croisée des chemins.

Le directeur général des Sens, Pierre Dorion, a confirmé mercredi qu'Anderson ne sera pas de retour avec l'équipe.

«L'acquisition de Craig Anderson représente la meilleure transaction de Bryan Murray. C'est également le meilleur gardien qui a joué pour nous», a déclaré le grand manitou des Sénateurs.

Dorion a également indiqué que le défenseur Mark Borowiecki avait l'intention de tester le marché des joueurs autonomes.

C'est une fin décevante pour Anderson, qui a joué son dernier match le 11 mars dans une défaite de 3 à 2 face aux Kings de Los Angeles. En raison de la pandémie de COVID-19, il a aussi été privé peut-être d’un ultime duel au Canadian Tire Centre, devant ses partisans, le 4 avril.

Grâce à sa fiche de 202-168-46, Anderson a été là pendant les bons et les moins bons moments chez les «Sens». Dans l’histoire de l’équipe, l’Américain mène les gardiens pour les matchs joués (435) et les victoires (202), en plus de montrer une moyenne de buts alloués de 2,84 et un taux d’efficacité de ,914.

Son plus grand moment a sans doute eu lieu en 2017 lorsqu’il a conduit sa formation en finale de l’Association de l’Est. Les Sénateurs s’étaient alors inclinés en sept rencontres devant les éventuels vainqueurs de la coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh.

Du boulot ailleurs?

En 2019-2020, Anderson a montré une fiche de 11-17-2, cédant progressivement le filet à Nilsson jusqu’à ce que la saison de ce dernier se termine en raison d’une commotion cérébrale, en décembre.

Il existe une possibilité que le vétéran gardien puisse se trouver un boulot ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, mais avec des noms comme Braden Holtby, Anton Khudobin et Jimmy Howard, qui pourraient vraisemblablement faire le saut sur le marché, les chances semblent minces.