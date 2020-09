Frank de Boer devient sélectionneur des Pays-Bas

L'ancien international néerlandais Frank de Boer a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas, avec pour objectif la Coupe du monde 2022, a annoncé mercredi la Fédération néerlandaise (KNVB).

De Boer, qui fut l'entraîneur adjoint de l'équipe des Pays-Bas finaliste du Mondial-2010 en Afrique du Sud, a notamment entraîné l'Ajax Amsterdam puis, brièvement, l'Inter Milan et Crystal Palace, avant se faire le saut dans la MLS avec Atlanta United en 2018.

«L'ancien international de 50 ans mènera la selection Oranje jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar», a précisé la KNVB dans un communiqué.

«De Boer commence tout de suite. Il sera sur le banc pour le match d'entraînement contre le Mexiqu, et lors des rencontres de la Ligue des nations contre la Bosnie-Herzegovine et l'Italie», ajoute la KNVB.

Finaliste à trois reprises de la Coupe du Monde (1974, 1978, 2010), les Pays-Bas ont échoué à se qualifier pour l'Euro-2016 et pour le Mondial-2018.

De Boer a joué en tant que défenseur sous les couleurs nationales des Pays-Bas entre 1990 et 2004. Le gaucher était considéré comme un pilier de l'équipe grâce à ses relances précises et ses frappes lourdes. Sa carrière en tant qu'entraîneur est en revanche plus contrastée.