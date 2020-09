Dossier Taylor Hall : «Faudra être très créatif»

Bill Armstrong veut être créatif pour garder Taylor Hall

En poste depuis quelques jours seulement, le directeur général des Coyotes de l’Arizona Bill Armstrong s’apprête à se pencher sur le dossier prioritaire de la saison morte: celui de Taylor Hall, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 9 octobre.

La situation sera toutefois compliquée, puisque le DG devra ajouter deux attaquants à sa formation pour en compter au moins 12 en vue de la prochaine campagne et il ne dispose que d’une marge d’un peu plus de 1 million $ sous le plafond salarial, selon le site Cap Friendly.

«Il faudrait être très créatif pour le garder [en Arizona], a d’ailleurs déclaré Armstrong selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). C'est quelque chose que nous allons explorer. Nous devons réfléchir. Ce sont [des choses qui] vont se passer entre maintenant et l’ouverture du marché. Nous allons explorer toutes les possibilités.»

Hall a été acquis par le précédent DG John Chayka en décembre dernier des Devils du New Jersey en compagnie de Blake Speers en retour de Nick Merkley, Nate Schnarr, Kevin Bahl et de deux sélections au repêchage, dont celle de premier tour dans moins de deux semaines.

L’ailier gauche de 28 ans a cumulé 16 buts et 52 points en 65 parties avec les Coyotes et les Devils en 2019-2020. Il a ajouté deux filets et quatre aides en neuf rencontres éliminatoires.