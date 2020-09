NFL: un entraîneur ayant eu la COVID-19 ne couvrait pas son visage

L’instructeur-chef des Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, risque d’être le prochain pilote de la NFL à écoper d’une amende de 100 000 $, puisqu’il a été vu le visage à découvert pendant pratiquement toute la rencontre de lundi face aux Saints de La Nouvelle-Orléans.

Le circuit Goodell avait déjà sanctionné trois entraîneurs – Vic Fangio, des Broncos de Denver, Kyle Shanahan, des 49ers de San Francisco, et Pete Carroll, des Seahawks de Seattle – pour ne pas avoir respecté les règles relatives au port du masque le weekend dernier. Or, il semble bien que Gruden n’ait pas été interpellé par la possibilité de recevoir une pénalité financière.

Dans la victoire de 34 à 24 des siens, il a constamment gardé son masque sous sa bouche et son nez. Sa façon d’agir pourrait ainsi valoir à sa formation une sanction de 250 000 $ en plus de celle qui le guette.

Pourtant, Gruden a révélé au quotidien «Oakland Tribune» qu’il avait été aux prises avec la COVID-19 à la mi-juillet, mais qu’il ne souhaitait pas rendre l’information publique.

«Je fais de mon mieux, j’ai eu le virus, a-t-il mentionné au réseau ESPN après la rencontre. Je fais mon possible et je suis très sensible à cela.»

Aussi, il a tenté de justifier son choix de garder son masque sous son visage en rappelant qu’il assume la fonction de coordonnateur offensif.

«Je décide des jeux et je désire seulement communiquer dans ces situations. Si j’écope de l’amende, je la paierai, mais je suis réceptif concernant ce sujet et je m’excuse.»

Les Raiders visiteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.