Le reste du calendrier de la MLS dévoilé

L’Impact de Montréal disputera la totalité de ses matchs à domicile au Red Bull Arena, au New Jersey, pour le reste de la saison.

C’est ce qu’il a été possible d’apprendre mardi, lorsque la MLS a publié son calendrier pour toutes les parties restantes cette année.

Ainsi, le onze montréalais évoluera six fois au domicile des Red Bulls de New York, et cinq des parties seront considérées comme des rencontres à domicile.

Ce seront sept matchs en 25 jours que l’Impact disputera, en plus de deux prévus en novembre. L’équipe du Québec est actuellement au sixième rang de l'Association de l’Est avec une fiche de 5-6-1.

Lors du dernier jour du calendrier, toutes les équipes seront en action. Les 14 équipes de l’Est sauteront sur le terrain à 15h30 le 8 novembre, tandis que les 12 clubs de l’Ouest les imiteront à 18h30.

Pour établir ce calendrier, la MLS a pris en compte plusieurs critères. Ainsi, les équipes ne se croiseront pas plus de quatre fois en 2020, incluant le premier segment de la saison avant l’interruption des activités due à la pandémie de COVID-19, le tournoi «La MLS est de retour» et les plus récentes parties disputées.

La Coupe MLS sera présentée le 12 décembre et diffusée sur les ondes du réseau TVA Sports. La totalité des rencontres du Bleu-Blanc-Noir seront également proposées par la chaîne.

Le calendrier de l’Impact

Mercredi 23 septembre, 17h - New England Revolution - Gillette Stadium

Samedi 27 septembre, 19h - New York Red Bulls - Red Bull Arena

Samedi 3 octobre, 19h30 - Chicago Fire - Red Bull Arena (Domicile)

Mercredi 7 octobre, 19h30 - Columbus Crew SC - Mapfre Stadium

Dimanche 11 octobre, 19h30 - Philadelphia Union - Subaru Park

Mercredi 14 octobre, 19h30 - New England Revolution - Red Bull Arena (Domicile)

Samedi 17 octobre, 19h - Inter Miami CF - Red Bull Arena (Domicile)

Samedi 24 octobre, 19h30 - NYCFC - Red Bull Arena

Mardi 27 octobre, 19h - Nashville SC - Red Bull Arena (Domicile)

Dimanche 1er novembre, 19h30 - Orlando City SC - Red Bull Arena (Domicile)

Dimanche 8 novembre, 15h30 - D.C. United - Audi Field