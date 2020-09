Cinq espoirs des Kings s'exilent en Allemagne

Les Kings de Los Angeles ont prêté cinq de leurs espoirs, dont l’attaquant Alex Turcotte, aux Eisbären de Berlin, formation de la ligue allemande de hockey, mardi.

Les autres hockeyeurs qui prendront le chemin du Vieux-Continent sont Tyler Madden, Akil Thomas, Aidan Dudas et Jacob Ingram.

Cette nouvelle est peu surprenante, car de nombreux autres patineurs appartenant à des clubs de la Ligue nationale (LNH) ont été prêtés à des organisations européennes en attendant le début des prochains camps d’entraînement du circuit Bettman.

De plus, l’ancienne vedette et actuel président des opérations d’affaires des Kings, Luc Robitaille, est également le président et chef de la direction de l’équipe berlinoise; cette dernière ainsi que la concession de Los Angeles appartiennent au groupe Anschutz Entertainment.

Choisi au cinquième rang du repêchage de la LNH en 2019, Turcotte suivra un peu les traces de son père Alfie. Celui-ci, un ex-joueur du Canadien de Montréal, a disputé 71 matchs de la ligue allemande (séries comprises) pendant la décennie 1990.

Son fils a amassé 26 points, dont neuf buts, en 29 rencontres avec les Badgers de l’université Wisconsin la saison passée.