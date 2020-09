Le Lightning imitera-t-il les Stars?

Le Lightning de Tampa Bay imitera-t-il les Stars de Dallas, ce soir, au cinquième match de la finale de l’Est face aux Islanders de New York?

Voyez cette rencontre sur TVA Sports et TVA Sports direct dès 20h. L'avant-match sera présenté à compter de 19h.

Les Floridiens pourraient alors accéder à la finale de la Coupe Stanley pour la troisième fois de leur histoire, après avoir réussi l’exploit en 2004 et en 2015.

Neuf joueurs du Lightning étaient en uniforme la dernière fois que le club a atteint l’ultime confrontation, soit Braydon Coburn, Victor Hedman, Tyler Johnson, Alex Killorn, Nikita Kucherov, Ondrej Palat, Cedric Paquette, Steven Stamkos, qui ne sera pas de l’affrontement de ce soir en raison d’une blessure, et le gardien Andrei Vasilevskiy.

L’attaque des «Bolts» est fouettée par les redoutables attaquants Brayden Point (neuf buts, 16 aides) et Kucherov (six buts 19 aides), qui mènent les siens avec 25 points de part et d’autre depuis le début des éliminatoires.

Des changements?

Du côté des Islanders, qui accusent un retard de 3-1, la marge d’erreur est mince pour sauver et prolonger la saison. Le succès passera possiblement par des changements dans la formation.

L’inertie du trio de Mathew Barzal, Jordan Eberle et Anders Lee pourrait forcer l’entraîneur-chef Barry Trotz à apporter des changements. En quatre rencontres, ils n’ont inscrit qu’un seul but.

Lundi, pendant son point de presse, l’entraîneur-chef a laissé entendre qu’il pourrait modifier son premier trio pour ce cinquième affrontement.

Les deux gardiens ont été solides dans cette rivalité. Au dernier duel, dimanche, Vasilevskiy a stoppé 26 lancers dans la victoire de 4-1. Semyon Varlamov a de son côté totalisé 32 arrêts dans une cause perdante.

Une victoire du Lightning lui permettrait de rejoindre les Stars en grande finale. Lundi, les Texans ont éliminé les Golden Knights de Vegas au match no 5. Ils feront une première présence en 20 ans en finale de la Coupe Stanley.