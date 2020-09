Le Heat fait preuve de caractère en lever de rideau

Le Heat de Miami a effacé deux déficits de plus de 13 points et Jimmy Butler a réussi le panier de la victoire en prolongation dans une victoire de 117 à 114 contre les Celtics de Boston, mardi à Orlando.

Conséquemment, la formation de la Floride a remporté cette première partie de la finale de l’Est de la NBA face aux tombeurs des Raptors de Toronto.

Butler a été la bougie d’allumage dans cette rencontre puisqu’il a aussi réussi le panier qui a donné un point d’avance au Heat avec 22 secondes à écouler à la rencontre. Mais une faute de son coéquipier Derrick Jones fils a permis à Jayson Tatum de réussir un lancer franc qui a forcé la tenue de la prolongation.

Au total, Butler a cumulé 20 points, cinq rebonds et autant de mentions d’assistance. Goran Dragic et Jae Crowder ont également contribué avec 29 et 22 points, respectivement.

Chez les hommes en vert, Tatum et Marcus Smart ont été les meneurs offensifs dans la défaite avec des récoltes de 30 et 26 points.

Les Celtics sont en quête d’une première présence en finale depuis 2010 et d’un premier titre depuis 2008. Chaque fois, les Lakers ont été leurs adversaires. Le Heat a pour sa part participé à la finale de 2011 à 2014, triomphant en 2012 et 2013.

Le deuxième duel de cette série aura lieu jeudi.