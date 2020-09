Maroon: un choix pas si étonnant

Pat Maroon est très apprécié dans le vestiaire du Lightning.

Le robuste attaquant s’est même vu décerner par ses coéquipiers le titre de joueur par excellence du match de dimanche, remporté au compte de 4-1 par le club de Tampa Bay pour prendre l’avance 3-1 dans la finale de l’Est.

Maroon a certes profité de cette rencontre pour marquer son premier but des présentes séries, mais ce n’est pas pour son apport offensif qu’il a obtenu cet honneur, croit Renaud Lavoie.

«Je suis tombé des nues lorsque j’ai appris ça, mais je comprends pourquoi les joueurs ont fait ce choix. Avant le match, Maroon s’est installé à la ligne rouge pendant que Matt Martin s’échauffait et il y a eu une discussion entre les deux joueurs au centre de la patinoire.

«Celle-ci portait sur le fait que Martin s’est battu contre Barclay Goodrow à la toute fin du match précédent et non contre Maroon. Il lui a demandé pourquoi il ne l’avait pas choisi comme client au lieu de sauter sur Goodrow», a expliqué le reporter de TVA Sports à l’émission JiC, lundi, en direct de la «ville-bulle» d’Edmonton. Voyez sa chronique quotidienne dans la vidéo ci-dessus.

«Hier, Maroon a commencé et a terminé le match sur la glace. Les joueurs du Lightning ont apprécié son travail avant et pendant le match. C’est pourquoi ils lui ont donné le titre de joueur du match», a ajouté Renaud Lavoie.

Crédit photo : AFP

«Il a compris son rôle»

Ce dernier a d’ailleurs observé que Maroon s’est replacé dernièrement, après avoir connu un timide départ en séries.

«Au premier tour, en le regardant jouer, je me disais que ça allait beaucoup trop vite pour lui et que Jon Cooper allait finir par le laisser de côté, mais les choses se sont un peu améliorées avec le temps. Je pense qu’il a surtout compris son rôle : jouer au dur et intimider l’adversaire.»