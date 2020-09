Les Blue Jays restent devant les Yankees

Une poussée de cinq points en fin de sixième manche a permis aux Blue Jays de Toronto de distancer les Mets de New York et de filer vers un gain de 7 à 3, dimanche, à Buffalo.

Conséquemment, la troupe du gérant Charlie Montoyo a conservé une priorité d’une demi-partie sur les Yankees de New York au deuxième rang de la section Est de la Ligue américaine.

Les deux clubs en viendront aux prises de mardi à jeudi au Yankee Stadium.

Lourdes Gurriel fils a lancé les Jays en avant à l’aide d’une longue balle de deux points en fin de deuxième manche. Pour sa part, Santiago Espinal a porté un dur coup aux Mets avec un double permettant à trois coéquipiers de toucher la plaque. Vladimir Guerrero fils a connu une journée plus tranquille, étant tenu en échec lors de ses trois présences au bâton officielles. Il a toutefois soutiré un but sur balles et croisé le marbre une fois.

Le partant Hyun Jin Ryu (4-1) a fait le travail, accordant un point en six manches, tout en éventant sept rivaux.

Dominic Smith a été à l’origine de deux points chez les perdants. Au monticule, David Peterson (4-2) a permis deux points en cinq manches.

Le réveil des Yankees bien réel

À New York, le frappeur suppléant Gleyber Torres a dénoué l’impasse grâce à un double de deux points en fin de huitième manche pour mener les Yankees vers un gain de 3 à 1 contre les Orioles de Baltimore.

Les gagnants ont remporté leurs cinq derniers duels et présentent un dossier de 26-21 cette saison.

Tyler Wade a claqué un circuit en solo pour les Bombardiers du Bronx. Cinquième des six artilleurs utilisés par l’équipe new-yorkaise, Zack Britton (1-2) a remporté la décision, tandis qu’Aroldis Chapman a réussi son deuxième sauvetage de l’année.

Renato Nunez a cogné une longue balle pour les Orioles, limités à six coups sûrs. Le releveur Dillon Tate (1-1) a encaissé le revers.