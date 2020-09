Un match sans point ni coup sûr pour Alec Mills

Le lanceur Alec Mills a réalisé dimanche le 16e match sans point ni coup sûr de l’histoire des Cubs de Chicago dans une victoire de 12 à 0 contre les Brewers à Milwaukee.

Le droitier est devenu le premier artilleur du club depuis Jake Arrieta le 21 avril 2016 à accomplir cet exploit. Il est le deuxième auteur de ce fait d’armes dans le baseball majeur cette saison, puisque Lucas Giolito, des White Sox de Chicago, avait tenu en échec les Pirates de Pittsburgh le 25 août.

Mills (5-3) a concédé trois buts sur balles et totalisé cinq retraits sur des prises. Il a forcé Jace Peterson à cogner un roulant à l’arrêt-court pour confirmer sa partie sans point ni coup sûr. Le partant a eu besoin de 114 tirs, dont 74 prises, pour blanchir les Brewers et abaisser sa moyenne de points mérités de la campagne à 3,93.

«Après la sixième manche, j’ai réalisé que je n’avais donné aucun coup sûr, a indiqué le héros du jour au micro du réseau MLB Network, après son exploit. Mais je pense que je n’ai pas vraiment compris ce que si se passait avant de quitter la butte après la septième. Mon cœur s’est mis à battre plus vite et j’ai dû me détendre un petit peu.»

«La balle courbe était mon lancer de prédilection aujourd’hui [dimanche], spécialement en début de partie, a-t-il ajouté. Ça peut paraître étrange après coup, mais j’avais de la difficulté avec ma mécanique en début de match. Après la quatrième manche, j’étais en contrôle.»

Les coéquipiers de Mills ont pour leur part marqué cinq fois en quatrième manche et quatre autres fois lors de leur tour au bâton suivant. David Bote et Victor Caratini ont chacun produit trois points, le premier des deux claquant un circuit à la cinquième reprise.

Adrian Houser (1-5) a subi la défaite, allouant sept points – deux mérités seulement – en quatre manches.