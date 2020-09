La guerre de tranchées reprend de plus belle

L’intense série entre le Lightning et les Islanders reprend cet après-midi dès 15h sur les ondes de TVA Sports.

Après avoir vu Tampa Bay remporter les deux premiers matchs, New York a connu une très bonne partie il y a deux jours pour réduire l’écart à 2-1 dans cette confrontation éliminatoire.

En remportant le dernier match par la marque de 5-3, les Islanders ont démontré qu’ils pouvaient échanger sans gêne avec le Lightning sur le plan offensif.

Parlant d’offensive, le Québécois Anthony Beauvillier est en grande partie responsable des récents succès de New York à cet égard. Il revendique jusqu’ici neuf buts lors de ces séries 2020 et est présentement le meilleur buteur de la LNH parmi les joueurs toujours en compétition pour la coupe Stanley. Tampa devra l’avoir à l’œil dimanche après-midi.

La formation de Jon Cooper, à sa grande joie, pourra compter sur le retour d’Alex Killorn pour ce match numéro quatre. Ce dernier avait été suspendu une partie pour un assaut sur Brock Nelson.

On ne sait toujours pas, cependant, si l’attaquant Brayden Point sera en mesure de revêtir l’uniforme.

Le dernier match entre les deux équipes s’est terminé dans le tumulte alors que six joueurs ont reçu des inconduites de partie pour une mêlée après le but dans un filet désert de Jean-Gabriel Pageau. S’en est aussi suivi un violent combat entre Matt Martin et Barclay Goodrow.

Les hostilités reprendront-elles de façon aussi animée cet après-midi?

La réponse dans quelques heures!