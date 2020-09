Fin crève-cœur pour Brooke M. Henderson

La Canadienne Brooke M. Henderson est passée très proche d’obtenir son deuxième gain en carrière dans un majeur du circuit de la LPGA, dimanche à Rancho Mirage, mais elle a vu la Sud-Coréenne Mirim Lee gâcher ses plans en prolongation du tournoi ANA Inspiration.

Celle-ci a complété une spectaculaire remontée en calant un oiselet au premier trou supplémentaire pour avoir raison de la joueuse de l’unifolié et de l’Américaine Nelly Korda (69). La gagnante n’a pas volé son triomphe, car elle a eu besoin d’un aigle au 18e fanion – une normale 5 – pour s’assurer de terminer à égalité au sommet après les 72 trous réglementaires.

Lee (67) a terminé le travail en réussissant un roulé de cinq pieds, tandis que ses deux rivales étaient incapables d’effectuer l’oiselet. Elle a décroché son quatrième titre à vie au sein de la LPGA et empoché une bourse de 465 000 $US.

Ayant commis un double boguey au 13e drapeau, Henderson (69) a dû retrancher un coup à sa fiche au 18e trou pour finir avec un cumulatif de 273 (-15) et pouvoir jouer en prolongation.

Lexi Thompson (69) et Stacy Lewis (68), des États-Unis, ont pris respectivement les quatrième et cinquième échelons en raison de deux et de trois coups de retard. La Canadienne Alena Sharp (69) a conclu ex aequo au 40e rang avec un total de 288 (N).