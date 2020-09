Golden Knights c. Stars : Comme un 3 de 5

Tour à tour, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas ont signé des victoires par jeu blanc dans les matchs 1 et 2. Ce soir, les deux clubs entament l’équivalent d’un «3 de 5» en s'affrontant au coude-à-coude au troisième duel.

Voyez l’affrontement à TVA Sports et TVA Sports direct dès 20h; l’avant-match sera présenté à 19h.

Mardi, Jake Oettinger a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey pour venir en aide à Anton Khudobin. Ce dernier avait accordé les trois filets des Knights en deuxième période.

Paul Stastny, William Karlsson et Tomas Nosek ont tous frappé en 10 minutes, au deuxième vingt. Le but de ce dernier a été inscrit sur un superbe jeu en tic-tac-toe orchestré par Chandler Stephenson et le Québécois Nicolas Roy, qui a récolté huit points en 17 matchs.

Depuis que le format des associations a été adopté en 1981-82, les équipes qui prennent une avance de 2-1 en finale ont remporté la série à 44 occasions (44-11).

Lorsqu'une série en finale d’association est à égalité 1-1, les vainqueurs du troisième match ont empoché la série dans 78% des situations (32-9).

Encore un jeu blanc?

La tendance des jeux blancs de Khudobin, au match no 1, et de Robin Lehner, au deuxième, pourrait-elle se poursuivre ce soir? Seules 11 séries dans l'histoire de la LNH ont présenté trois blanchissages consécutifs.

Lehner a blanchi l’adversaire à quatre reprises au cours des présentes éliminatoires, un sommet dans la LNH. En 2018-2019, avec les Islanders de New York, le Suédois a réalisé six jeux blancs. Il a partagé le trophée William M. Jennings avec son coéquipier Thomas Greiss - devançant le tandem de ces mêmes Stars, Ben Bishop et Khudobin.

Auteur de cinq buts et 21 points, le défenseur des Stars Miro Heiskanen n’est plus qu’à un point de rejoindre Paul Coffey, qui a enregistré la 10e meilleure performance par un défenseur de la ligue en un seul parcours éliminatoire.

La légende des Oilers d’Edmonton avait obtenu 22 points lors des séries de 1984, la 10e meilleure performance pour un défenseur en élimination. Il détient le record du circuit avec un cumulatif de 37 aux séries de 1985.