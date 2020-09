Eugenie Bouchar étire sa séquence victorieuse

La Québécoise Eugenie Bouchard a poursuivi sa séquence victorieuse au Championnat de tennis d’Istanbul, mercredi, en défaisant au premier tour la Bulgare Viktoriya Tomova en deux manches de 6-2 et 6-4.

Ayant besoin de deux gains en qualifications pour atteindre le tableau principal, «Genie» croisera le fer avec la favorite du tournoi, la Russe Svetlana Kuznetsova, en ronde des 16, jeudi.

Bouchard a mis 1 h 34 min pour venir à bout de la 133e raquette mondiale.

Ayant claqué les trois as de la rencontre et commis une seule double faute, elle a réalisé six bris en neuf tentatives. Pour sa part, Tomova a pris le service de la 272e joueuse de la WTA à trois reprises.

La gagnante a empoché 57,4 % des points disputés.

Kuznetsova, 34e du circuit professionnel, a enlevé les honneurs de ses trois duels en carrière contre Bouchard.