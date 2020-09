Kaepernick de retour... sur «Madden NFL»

À défaut de voir à l’oeuvre le quart-arrière Colin Kaepernick sur un terrain de football, ses admirateurs peuvent le sélectionner dès maintenant dans la plus récente version du célèbre jeu vidéo «Madden NFL».

Sorti le mois dernier sur diverses consoles, dont PlayStation 4 et Xbox One, le jeu offre la chance aux joueurs d’utiliser Kaepernick en vertu d’une entente conclue entre l’ex-pivot des 49ers de San Francisco et EA Sports, a révélé cette entreprise mardi. Symbole de la lutte aux inégalités sociales et à la brutalité policière aux États-Unis, l’athlète de 32 ans n’a pas joué au sein du circuit Goodell après la saison 2016.

«Colin Kaepernick est l’un des joueurs autonomes les plus en vue du football et un quart partant de calibre, a indiqué EA Sports sur son site internet. Notre équipe, tout comme les millions d’adeptes de Madden NFL, veulent le voir revenir dans notre sport. Nous entretenons également une longue relation avec Colin par le biais du jeu et nous avons travaillé malgré nos erreurs du passé.»

Ces erreurs de trame sonore évoquées par la compagnie renvoient à la décision d’utiliser pour les jeux de 2018 et de 2019 des chansons contenant au départ le nom de Kaepernick et d’effacer celui-ci.

Une note globale de 81

Par ailleurs, les partisans du quart seront heureux de savoir qu’EA Sports lui a accordé une note de 81 malgré son absence prolongée de la compétition.

«En se fiant sur les performances de Kaepernick sur la surface de jeu, combinées à nos informations reliées aux simulations, nous lui avons donné une valeur globale de 81. Cela tient compte du fait qu’il n’a pas joué depuis 2016, a justifié l’entreprise. Quand il était un quart partant en santé, il a été évalué à 89, 89 et 91. Il était reconnu pour son solide ratio touchés-interceptions, sa mobilité et son rendement en éliminatoires.»