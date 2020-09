LNH : le repêchage un peu plus tôt

La Ligue nationale de hockey (LNH) a décidé de devancer légèrement son repêchage amateur qui aura lieu en ligne les 6 et 7 octobre.

C’est ce qu’a rapporté mardi le réseau Sportsnet par le biais de son expert hockey Elliotte Friedman.

Initialement, l’encan annuel devait avoir lieu les 26 et 27 juin au Centre Bell, mais la pandémie du coronavirus avait contraint la LNH à annuler l’événement montréalais et à le remplacer par une séance en ligne les 9 et 10 octobre.

Les Canadiens détiennent la 16e sélection au total.

À moins d’une immense surprise, le Québécois Alexis Lafrenière sera le premier espoir sélectionné et deviendra la propriété des Rangers de New York, qui ont remporté le dernier tirage visant à déterminer l’identité de l’équipe détentrice du choix numéro 1.

La chaîne TVA Sports diffusera le repêchage en direct.