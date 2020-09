Zdeno Chara a pris sa décision

Le capitaine des Bruins de Boston, Zdeno Chara, a l’intention de disputer sa 23e saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2020-2021 et il entrevoit la suite au sein de la même organisation.

Trois jours après l’élimination des siens au deuxième tour des séries contre le Lightning de Tampa Bay, l’athlète de 43 ans a discuté avec les médias par le biais d'une visioconférence, jeudi.

Le joueur le plus âgé du circuit Bettman a tenu à réduire à néant les rumeurs concernant sa retraite.

«Je me sens fort physiquement. Je suis positif et je crois pouvoir encore jouer pour contribuer aux succès de cette équipe. Je veux demeurer à Boston et être un Bruin. Cela n’a pas changé», a-t-il expliqué.

Interrogé à ce sujet au terme de la cinquième et dernière rencontre de la demi-finale de l’Association de l’Est, le Slovaque avait laissé planer le doute.

«Je n’ai pas encore pris de décision, nous venons de finir le match. Je serais ouvert à l’idée [de revenir]», avait-il affirmé.

Au cours des éliminatoires 2020, duels du mini-tournoi à la ronde compris, Chara a inscrit deux mentions d’aide en 13 sorties et présenté un différentiel de -4. En saison régulière, l’ancien des Islanders de New York et des Sénateurs d’Ottawa a amassé 14 points, dont cinq filets, en 68 parties.

Lors des deux années précédentes, l’arrière a signé un contrat d’un an avec les Bruins et sera de nouveau admissible à l’autonomie complète en octobre.