Messi pourrait demeurer avec le FC Barcelone

Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, a répondu «oui» à un média espagnol qui l'a interrogé sur l'éventualité pour le joueur de rester au FC Barcelone cette saison, a-t-on pu constater sur des images diffusées dans les médias jeudi.

Devant les caméras de la chaîne de télévision espagnole Cuatro, Jorge Messi a lâché un timide «oui» à la question d'une journaliste qui lui a demandé si l'entourage du joueur «étudiait la possibilité que Messi reste et qu'il s'en aille libre l'an prochain».

Cette image a été captée alors que Jorge Messi arrivait en voiture pour, selon la presse, une nouvelle journée de réunions avec les avocats de la famille.

Jorge Messi a atterri mercredi matin à Barcelone en provenance de Rosario en Argentine, alors que son fils est en plein conflit avec le club catalan qu'il veut quitter, et qu'il ne s'est présenté ni aux tests PCR au coronavirus dimanche ni aux sessions collectives depuis la reprise des entraînements au Barça, lundi.

Le père et agent du joueur a été poursuivi en ville par la presse durant toute la journée de mercredi, et a fini par confier qu'il serait «difficile» pour son fils de rester au FC Barcelone.

D'après les médias sportifs, les dirigeants du club catalan et le clan Messi se sont réunis pendant plus de deux heures mercredi après-midi, mais chacun est resté campé sur ses positions : les représentants de Messi ont voulu négocier un départ immédiat, mais le Barça a maintenu que la Pulga (puce, en espagnol) est en contrat jusqu'au 30 juin 2021.

Selon les médias sportifs espagnols, les discussions continuent et une autre réunion pourrait avoir lieu entre le clan Messi (le père Jorge et le frère Rodrigo Messi) et la direction du club prochainement, pour tenter de sortir de ce statu quo.

La semaine dernière, le sextuple Ballon d'Or a provoqué un séisme sur la planète foot en annonçant via ses avocats son intention de résilier unilatéralement son contrat avec le club catalan où il est arrivé à l'âge de 13 ans, en 2000.

Messi fait valoir une clause de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021, lui permettant de quitter le club librement une fois la saison terminée.

Pour le Barça, cette clause a expiré le 10 juin mais l'Argentin considère qu'elle est toujours valable en raison du caractère atypique de cette saison, les compétitions ayant été reportées durant plusieurs mois à cause de la pandémie de coronavirus.