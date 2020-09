Fernandez éliminée au deuxième tour

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a livré une bonne bataille à la quatrième joueuse mondiale, l’Américaine Sofia Kenin, sur le court Arthur-Ashe, mais elle a plié l’échine 6-4 et 6-3 dans un duel de deuxième tour aux Internationaux des États-Unis, jeudi, à New York.

À lire aussi: Zdeno Chara a pris sa décision

La gagnante a ainsi signé un neuvième gain consécutif dans les épreuves du Grand Chelem et affrontera la Tunisienne Ons Jabeur à l’étape suivante.

Occupant la 104e place du circuit de la WTA avant d’amorcer la compétition, Fernandez a concédé son service deux fois en cinq occasions face à la deuxième tête de série du tournoi. Dominée 68-51 au chapitre des points remportés, elle n’a pas obtenu une seule chance de bris aux dépens de l’athlète américaine.

Tombeuse au tour initial de Vera Zvonareva, l’athlète de la Belle Province a claqué cinq as, soit deux de plus que Kenin. Cependant, elle a commis six doubles fautes, soit le double de sa rivale.