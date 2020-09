Cam Newton: le quart partant des Patriots

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Cam Newton sera l’homme de confiance de l’entraîneur-chef Bill Belichick pour le début de la saison.

Belichick a confirmé la chose lors d’une conférence avec les médias, jeudi matin.

À lire aussi: Un partisan tente de faire entrer Colin Kaepernick au Temple de la renommée

Newton a ainsi devancé Jarrett Stidham et Brian Hoyer dans la course à l’obtention du poste. C’est donc lui qui succédera au légendaire Tom Brady, parti à Tampa Bay. Newton mènera l’attaque des «Pats» lors de leur premier match, le 13 septembre, contre les Dolphins de Miami.

L’athlète de 31 ans a signé une entente d’une saison en juin dernier avec la formation du Massachusetts dans le but de relancer sa carrière. En neuf saisons avec les Panthers de la Caroline, l’équipe qui l’avait sélectionné au tout premier rang de l’encan de 2011, Newton a su franchir le cap des 4000 verges de gains aériens à une seule reprise, lors de sa saison recrue. Celui qui est aussi reconnu pour son jeu au sol a gagné plus de 500 verges de cette façon lors de six de ses neuf saisons en Caroline.

Il s’était mérité le titre de joueur le plus utile de la NFL lors de la saison 2015. Newton avait complété 59,8% de ses remises pour des gains de 3837 verges, en plus de distribuer le ballon à 35 occasions pour un majeur. Il avait aussi amassé 636 verges et 10 touchés au sol. Cette année-là, les Panthers avaient conservé une fiche de 15-1 en plus de se rendre au Super Bowl 50, où ils ont perdu au compte de 24 à 10 aux mains des Broncos de Denver, menés par Peyton Manning.

Les Jaguars poursuivent le grand ménage

Les Jaguars de Jacksonville ont poursuivi leur reconstruction en échangeant leur demi de sûreté Ronnie Harrison aux Browns de Cleveland, jeudi.

La formation floridienne a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. En retour, elle a reçu un choix de cinquième tour en 2021.

Le choix de troisième tour (93e au total) des «Jags» en 2018 a réussi deux interceptions la saison dernière, en plus de réaliser deux sacs du quart. Harrison a aussi effectué 71 plaqués, dont 44 en solo.

Il s’agit du plus récent jeune joueur que les Jaguars échangent ou libèrent dans les dernières années. Le porteur de ballon Leonard Fournette, quatrième sélection au total de l’encan de 2017, et le chasseur de quart Yannick Ngakoue, choisi en troisième ronde (69e au total) du repêchage de 2016, ne sont plus des membres de l’équipe depuis moins d’une semaine.

L’organisation a aussi échangé le demi de coin vedette Jalen Ramsey, cinquième choix au total du repêchage de 2016, en octobre 2019 aux Rams de Los Angeles.