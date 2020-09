Steven Stamkos pourrait revenir en séries

Le Lightning de Tampa Bay pourrait retrouver les services de son capitaine Steven Stamkos pendant les séries éliminatoires, croit le directeur général de la formation, Julien BriseBois.

L’attaquant ontarien n’a pas joué depuis le 25 février dernier. Une blessure au bas du corps subie durant la phase 2 du retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH) l’a empêché jusqu’à présent de participer aux éliminatoires.

«Il n’est pas disponible pour une période indéterminée, mais un retour pendant les séries n’a pas été écarté, a précisé BriseBois, mardi, au site The Athletic. Nous fournirons une mise à jour lorsque le moment sera venu.»

Après avoir éliminé les Bruins de Boston en cinq matchs au deuxième tour, le Lightning affrontera le vainqueur de la série entre les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie en finale de l’Association de l’Est. Les Islanders sont présentement en avance 3 à 2 et pourraient en finir avec les Flyers jeudi, lors du match numéro 6 de leur série de deuxième tour.

Stamkos avait raté les cinq derniers matchs des siens avant la pause forcée par la pandémie de COVID-19 en raison d’une opération visant à réparer une blessure musculaire abdominale. Le joueur de 30 ans n’a pas participé à un entraînement complet depuis l’arrivée du Lightning à Toronto le 26 juillet.

Stamkos a été le deuxième joueur le plus productif du Lightning la saison dernière avec une récolte de 66 points, soit 29 buts et 37 aides, en 57 matchs. Nikita Kucherov avait été le meneur avec 85 points (33 buts et 52 aides) en 68 parties.

Par ailleurs, aucune mise à jour n’a toujours été faite par le Lightning concernant l’état de santé de Kucherov, qui a quitté le match numéro 5 lundi contre les Bruins après avoir reçu un coup de bâton au visage du défenseur Zdeno Chara.