«C’est un peu notre faute»

Si les Islanders de New York veulent en finir avec les Flyers de Philadelphie en demi-finale de l’Association de l’Est, ils ont intérêt à éviter le hockey de rattrapage, même s’ils ont montré leur capacité de combler des retards.

Comme ce fut le cas dans la deuxième rencontre de la série, la formation new-yorkaise s’est inclinée 4 à 3 en prolongation lors du cinquième duel, mardi. Ces deux parties ont d’ailleurs offert un scénario identique : une remontée de deux buts des Insulaires en troisième période avant la réplique fatidique des Flyers en temps supplémentaire.

«On a commencé à prendre notre rythme à mesure que le match avançait, mais quand vous essayez de mettre fin à une série, ce n’est pas suffisant, a affirmé l’attaquant Brock Nelson au site NHL.com. L’autre équipe bataille pour la prolonger, donc il faut trouver le moyen d’être un peu meilleurs, de connaître un bon départ, d’attaquer et d’essayer de prendre les devants.»

«Avant le début de cette série, tous croyaient que la confrontation pourrait être longue, incluant moi, a ajouté l’instructeur-chef Barry Trotz. Néanmoins, on veut régler le dossier le plus rapidement possible et on a été incapable de réussir cela cette fois. C’est un peu de notre faute. Il faut se regrouper et se concentrer sur un match.»

Barzal y sera-t-il?

Maintenant, les Islanders voudront rejoindre le Lightning de Tampa Bay en finale de l’Est, mais pour ce faire, ils risquent d’être contraints de composer sans Mathew Barzal, qui a reçu le bâton de Claude Giroux au visage au troisième engagement avant de quitter la rencontre. Toutefois, Philadelphie peut aussi dire qu’un de ses éléments-clés, Sean Couturier, pourrait bien manquer à l’appel. Celui-ci a été sonné lors d’une collision avec Barzal.

«Vous allez vivre de l’adversité en éliminatoires et on doit se préparer pour la partie suivante, a commenté le joueur d’avant Jordan Eberle, conscient que le Lightning peut se reposer en attendant le vainqueur du duel. Il faut offrir notre meilleure performance, car ce sera de plus en plus corsé et on veut terminer la série.»

Le sixième match de la série entre les Islanders et les Flyers est prévu jeudi soir.