Un grand jour pour Joe Mixon

Les Bengals de Cincinnati ont consenti une prolongation de contrat de quatre ans au porteur de ballon Joe Mixon.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN, mardi.

En 2020, le demi offensif de 24 ans disputera sa quatrième campagne dans la NFL. Selon le NFL Network, le produit de l’Université Oklahoma a obtenu un montant de 48 millions $. Son salaire annuel de 12 millions $ fera de lui le sixième porteur de ballon le mieux rémunéré du circuit Goodell.

Mixon vient de connaître deux saisons consécutives de plus de 1100 verges de gains. L’an passé, il a couru avec le ballon en main à 278 reprises pour 1137 verges et cinq majeurs. Il a également attrapé 35 passes pour 287 verges et trois touchés.

Mixon a été un choix de deuxième tour (48e au total) des Bengals en 2017.

L’équipe de Cincinnati amorcera sa campagne le dimanche 13 septembre lorsqu’elle recevra les Chargers de Los Angeles.

Un joueur offensif des Lions empoche le magot

Les Lions de Detroit ont quant à eux démontré qu’ils tenaient au joueur de ligne offensive Taylor Decker.

Le club de la NFL lui a accordé une prolongation de contrat de six ans, d’une valeur de 85 millions $, dont 37,5 millions $ qui sont garantis.

C’est le groupe AMDG Sports, l’agence qui représente Decker, qui en a fait l’annonce sur son compte Twitter.

En 2020, l’athlète de 27 ans disputera sa cinquième saison dans le circuit Goodell, lui qui a été un choix de premier tour (16e au total) des Lions en 2016.

Decker a fait partie de la formation partante de son équipe pour les 55 parties qu’il a disputées dans la NFL. En 2018, il a même attrapé une passe pour 11 verges de gains et a inscrit un touché.