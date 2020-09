Max Domi renvoie son agent Pat Brisson

Max Domi aurait coupé les ponts avec l’agent québécois Pat Brisson, dimanche, ce qui pourrait bien signifier la fin à Montréal pour l’attaquant du Canadien.

C’est du moins ce qu’a rapporté le quotidien «Montreal Gazette», lundi.

L’ancien capitaine du Tricolore Max Pacioretty avait lui aussi congédié Brisson il y a deux ans, peu de temps après qu’il eut été proposé aux Kings de Los Angeles. L’Américain avait ensuite engagé Allan Walsh, qui lui a permis d’être échangé aux Golden Knights de Vegas et de signer un contrat de quatre ans avec ceux-ci.

Il est à noter que Brisson est également un bon ami du directeur général Marc Bergevin et que la relation entre Domi et l’ancien joueur s’est peut-être étiolée au cours de la dernière année.

Domi deviendra joueur autonome avec compensation au terme des présentes séries éliminatoires et des négociations de contrat ne semblent pas avoir été enclenchées du côté de la métropole québécoise. Le joueur de 25 ans demandera assurément plus que les 3,15 millions $ qu’il a gagnés en 2019-2020, et cherchera probablement une entente à long terme.

Après avoir été le meilleur pointeur du CH à son arrivée à Montréal avec 72 points, Domi a vu son étoile pâlir considérablement cette saison, puisqu’il n’a récolté que 44 points. En séries, il a même été utilisé au sein du quatrième trio plus souvent qu’à son tour.

Lors du bilan d’après-saison, Bergevin et l’entraîneur Claude Julien ont esquivé les questions concernant l’avenir du joueur de centre, mentionnant toutefois qu’il était plein de potentiel et qu’il avait besoin d’un temps d’adaptation.

Domi, lui, n’a accordé aucune entrevue depuis l’élimination du Canadien aux mains des Flyers de Philadelphie, soit depuis le 21 août.