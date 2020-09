Rien ne va plus pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont subi un deuxième revers consécutif aux mains des Celtics de Boston, perdant le match numéro 2 de leur série des demi-finales d’association 102 à 99, mardi soir, à Orlando

Les Torontois n’ont pas de solution face aux Celtics depuis leur arrivée dans la «ville-bulle». Ces derniers ont maintenant vaincu les champions en titre de la NBA à trois reprises et mènent 2 à 0 cette série.

Les hommes de Nick Nurse ont encore eu bien du mal à contenir Jayson Tatum. L’ailier a clairement été le meilleur joueur sur le parquet et a récolté 34 points, un sommet chez les Celtics. Il a été aidé de Jaylen Brown, Marcus Smart et Kemba Walker, qui ont tous obtenu plus de 15 points.

Le match a été serré pendant toute sa durée. Fred VanVleet avait l’égalisation – et la prolongation – au bout des bras, mais son tir de trois points dans les dernières secondes a raté la cible de peu.

Les Raptors avaient même pris huit points d’avance après trois quarts de jeu, mais Boston a eu un sursaut d’orgueil et a surpassé 32 à 21 ses adversaires lors de l'engagement ultime.

Cinq joueurs des représentants canadiens ont été en mesure de marquer plus de 15 points, mais ça n’a pas été suffisant. Le Québécois Chris Boucher a joué un point moins de neuf minutes et n’a récupéré que deux rebonds.

Les Raptors ont montré par le passé qu’ils pouvaient remonter de l’arrière dans une série, notamment en finale de l’Est l’an dernier, alors qu’ils avaient perdu les deux premiers matchs face aux Bucks de Milwaukee.

Le prochain duel de la série aura lieu jeudi.