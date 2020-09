Minnesota frappe un grand coup

Le Minnesota United FC y a été probablement du plus gros transfert de son histoire en obtenant le milieu offensif argentin Emanuel Reynoso en provenance du Boca Juniors, mardi.

L’athlète de 24 ans, surnommé «Bebelo», a passé toute sa carrière dans son pays natal. Il occupera une place de joueur désigné avec le Minnesota. Les milieux de terrain Jan Gregus et Thomas Chacon détiennent aussi ce titre spécial avec l’équipe.

«Ç’a été un long et pénible processus, mais nous sommes heureux d’en avoir fini. Nous croyons avoir l’un des meilleurs joueurs de la ligue, a indiqué par voie de communiqué l’entraîneur Adrian Heath. C’est un gars que nous suivons depuis environ un an. De finalement l’amener ici est un énorme soulagement pour moi et pour [Emanuel] parce que je sais que c’est quelque chose qu’il voulait.»

Reynoso a disputé 110 rencontres en première ligue argentine, totalisant quatre buts et 12 passes décisives. Il s’est amené en 2017-2018 avec Boca Juniors, l’un des plus célèbres clubs d’Amérique du Sud et l’un des plus titrés au monde.

«J’aime beaucoup la ligue, puisqu’elle s’améliore chaque jour, a de son côté expliqué le joueur. Lorsque j’ai été mis au courant de l’intérêt du club, j’ai commencé à faire des recherches sur l’organisation et je n’ai jamais douté que j’aimerais cette ville et cette équipe.»