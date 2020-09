Le chant du cygne pour les tombeurs des Canadiens?

TVA Sports poursuit son intense couverture des séries éliminatoires de la LNH avec la présentation, mardi, de deux matchs où des équipes pourraient voir leur saison se terminer.

Les deux rencontres, analysées ci-dessous, seront diffusées sur la chaîne TVA Sports 2.

Voici donc un bref aperçu de ce qui vous attend dans la LNH aujourd’hui.

Islanders – Flyers (New York mène 3-1) – 19h, TVA Sports 2

Les Islanders jouent du hockey inspiré depuis le début des éliminatoires et les Flyers sont tout simplement victimes d’un plan de match appliqué à la perfection par les hommes de Barry Trotz.

Échec-avant soutenu, couverture de zone efficace et congestion de la zone neutre... rien n’est laissé au hasard par New York! Et il faut dire que ça rapporte.

Le capitaine des Flyers Claude Giroux saura-t-il enfin sortir de sa léthargie, lui qui n’a toujours pas marqué en 13 matchs? Disons qu’ils sont plusieurs à attendre ce moment, chez les partisans des Flyers!

Les hommes d’Alain Vigneault quitteront-ils la bulle après le match de ce soir?

Nous le saurons prochainement...

Canucks – Golden Knights (Vegas mène 3-1) – 21h45, TVA Sports 2

Les Golden Knights profitent, jusqu’ici, de la contribution de leurs quatre trios. Un héros différent se lève lors de chaque partie.

Lors du dernier affrontement, par exemple, l’ancien capitaine du CH Max Pacioretty a inscrit deux filets, dont celui de la victoire, pour guider les siens vers leur troisième gain de la série.

Les Canucks ne connaissent pas une mauvaise série. Leurs meilleurs joueurs (Pettersson, Boeser, Hughes, Horvat) livrent la marchandise, mais on en voudrait assurément un peu plus des unités trois et quatre.

Les (jeunes) hommes de Travis Green reviendront-ils dans la série?

La réponse dès 21h45 sur les ondes de TVA Sports!