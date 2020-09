Les sports de combat reprendront au Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi que les sports de combat reprendront leurs activités sous peu.

Ainsi, les entraînements seront permis dès mercredi, selon un plan conforme aux recommandations de la Santé publique. De plus, l’interdiction des affrontements devant public comme les galas de boxe sera levée «au cours des prochains jours», a indiqué Québec.

«Je suis très heureuse d'annoncer cette nouvelle phase de déconfinement qui touche dans un premier temps le volet entraînement de l'ensemble des sports de combat et, très bientôt, la tenue de galas de sport professionnel. Je veux souligner la résilience et la patience des amateurs et amatrices de sports de combat. Je suis convaincue que les sportifs seront ravis et qu'ils et elles respecteront les règles établies afin que tous puissent pratiquer leur discipline en toute sécurité», a commenté par voie de communiqué la ministre déaléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

«Le déconfinement des sports au Québec s'est très bien déroulé jusqu'à présent et j'ai confiance qu'avec cette nouvelle phase et la collaboration de chacun, la situation demeurera sous contrôle», a-t-elle ajouté.

Les sports tels le karaté, le judo, le taekwondo et la boxe devront se soumettre à des règles strictes, chacun des clubs concernés devant obtenir le consentement des participants. Aussi, le protocole de reprise prévoit la création de petits groupes d'entraînement d'au maximum quatre personnes. Les athlètes auront à limiter les contacts étroits avec les personnes qui ne participent pas aux séances. De plus, les mesures de distanciation physique de deux mètres s'appliqueront en tout temps, sauf lors de l'échauffement avant le combat et lors des affrontements à proprement parler.