Il y a un an, Verlander cherchait Toro...

La carrière du Québécois Abraham Toro dans le baseball majeur est encore jeune, mais peu importe le temps que durera son séjour dans les grandes ligues, il se souviendra toujours du 1er septembre 2019.

Il y a un an, le lanceur d’expérience des Astros de Houston Justin Verlander complétait donc son troisième match sans point ni coup sûr en carrière lors d’une rencontre disputée face aux Blue Jays, à Toronto.

Au moment de célébrer son exploit avec ses coéquipiers, Verlander cherchait vaillamment Toro pour le remercier, y allant d’ailleurs de la question suivante: «Where the f*** is Toro?». Depuis, on en a même produit des t-shirts.

Non seulement Toro avait effectué le dernier retrait en défensive à titre de joueur de troisième but, mais il avait directement permis à Verlander d’obtenir un match sans point ni coup sûr en frappant un circuit de deux points, après deux retraits, en début de neuvième manche.

Outre un souvenir impérissable, Toro conserve de cette victoire de 2 à 0 au Rogers Centre un précieux bijou, soit une montre Rolex que lui a remise Verlander dans les jours ayant suivi l’exploit.