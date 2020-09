Cinq joueurs qui pourraient quitter les Bruins

À la suite de leur élimination face au Lightning de Tampa Bay, lundi soir, les Bruins de Boston pourraient présenter un portrait quelque peu différent dès la saison prochaine.

Le fameux trio composé de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak devrait être de retour, mais voici cinq joueurs ayant possiblement disputé leur dernier match dans l’uniforme des Bruins.

Zdeno Chara

À 43 ans, le défenseur Zdeno Chara risque logiquement d’accrocher ses patins. Déjà, lors de la récente saison, il était le plus vieux joueur dans la Ligue nationale de hockey. Advenant qu’il annonce sa retraite, le Slovaque conclura sa carrière avec 1553 matchs disputés en saison régulière et 195 autres en séries éliminatoires. Chara a remporté la coupe Stanley une fois, soit avec l’entraîneur-chef Claude Julien et les Bruins, en 2011.

Tuukka Rask

Officiellement, le gardien finlandais Tuukka Rask a été supporté par les Bruins quand il a choisi de quitter l’équipe, pour des raisons familiales, au beau milieu des séries éliminatoires. La situation demeure néanmoins mystérieuse et un retour de Rask à Boston, malgré un contrat en vigueur pour la prochaine saison, est loin d’être assuré.

Torey Krug

Dans le cas du défenseur Torey Krug, il deviendra, à 29 ans, joueur autonome sans compensation. Les Bruins seront-ils en mesure de retenir ses services? Krug voudra-t-il tester le marché? Chose certaine, Charlie McAvoy, beaucoup plus jeune, semble maintenant prêt à prendre le relais à titre de quart-arrière à la ligne bleue.

Joakim Nordstrom

En 48 matchs, l’attaquant suédois Joakim Nordstrom a été limité à sept points en saison régulière. Les Bruins l’ont néanmoins utilisé tout au long des séries éliminatoires. Le nom de Nordstrom figure dans la liste tout simplement parce qu’il deviendra, comme Krug, joueur autonome sans compensation.

David Krejci

En voilà un qui, dans l’espoir de rajeunir l’équipe, pourrait sans doute quitter les Bruins. Or, son contrat d’une valeur annuelle de 7,25 millions $, devrait lui permettre de demeurer à Boston pour le début de la prochaine saison. Un départ éventuel à la date limite des transactions, si les Bruins ne sont pas dans le coup, est davantage envisageable.