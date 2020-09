Le gardien Michael Hutchinson a patienté longuement avant de disputer son premier match éliminatoire en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais l’attente en a valu la peine, car il a su profiter d’une occasion inespérée pour se mettre en valeur avec l'Avalanche du Colorado.

Acquis des Maple Leafs à la date limite des transactions, le 24 février, l’athlète de 30 ans avait surtout retenu l’attention pour son incapacité à assumer les fonctions de substitut de Frederik Andersen à Toronto cette saison.

À Denver, il a été relégué au poste de troisième gardien derrière Philipp Grubauer et Pavel Francouz, de sorte qu’il était loin de se retrouver dans les plans de l’entraîneur-chef Jared Bednar durant les séries.

Cependant, celui-ci a dû sortir Hutchinson de l’ombre en raison des pépins physiques de ses deux premiers hommes masqués.

Conséquemment, l’ancien des Leafs, des Jets de Winnipeg et des Panthers de la Floride a été dépêché dans la mêlée afin de sauver son club qui faisait face à l’élimination.

Le principal concerné a répondu à l’appel avec 31 arrêts, lundi soir, dans un gain de 6 à 3 contre les Stars de Dallas lors du cinquième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Pour Hutchinson, c’est d’une certaine façon un rêve devenu réalité.

«J’ai connu une assez longue carrière jusqu’ici et il s’agissait de mon premier départ en séries. C’est pour cela que vous travaillez quand vous êtes plus jeune. Votre rêve en jouant dans votre cour arrière, c’est de vous retrouver en éliminatoires de la coupe Stanley. De mon côté, j’étais excité et j’attendais cette occasion», a-t-il admis durant son point de presse.

«Je suis vraiment heureux pour "Hutch", a ajouté Bednar par le biais de propos rapportés par le quotidien "Denver Post". Depuis que nous l’avons obtenu, il se présente au boulot chaque jour pour faire ce qu’il se doit. Dans le vestiaire, c’est un gars calme. Il est un être humain exemplaire et en confiance. Il travaille fort et ne représente pas un gros cas à gérer. Quand je lui ai parlé hier [dimanche] pour lui dire qu’il allait amorcer le prochain match, je lui ai dit de se détendre et d’être lui-même, tout en s’amusant.»

Appui de taille

Ayant remplacé Francouz pendant la rencontre précédente, dimanche, Hutchinson savait que l’opposition serait forte. Après tout, Dallas avait touché la cible 19 fois au cours des quatre premières parties de la série.

Or, l’Avalanche a anéanti les espoirs des Stars avec cinq buts et 23 tirs à l’engagement initial. Toutefois, il fallait demeurer alerte et son gardien a d’ailleurs repoussé 17 lancers en troisième période.

«Ils ont un excellent jeu offensif. Vous avez vu ce qu’ils ont accompli face à Calgary dans la série précédente, a rappelé Hutchinson en évoquant les sept filets consécutifs inscrits par les Stars lors du sixième match contre les Flames. Peu importe si vous menez par un bon écart ou si le pointage est serré, votre jeu ne change pas. Vous essayez de demeurer dans le moment présent et d’être prêt à tout.»

Maintenant, il reste à voir si Bednar misera à nouveau sur le même homme pour défendre sa cage mercredi, à l’occasion du sixième affrontement de la série.