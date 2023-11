Propos de Marc-Antoine Dequoy : Pierre Karl Péladeau réagit

Moins d'un an après avoir acheté les Alouettes de Montréal, Pierre Karl Péladeau peut déjà savourer la première conquête d'un championnat.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, le propriétaire de la formation refusait toutefois de prendre tout le crédit.

«Il faut féliciter l'équipe. Pas juste les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Ils ont fait un travail remarquable. Ils se sont soudés pendant la dernière année. On a vu un sentiment d'équipe se forger de façon remarquable. Ils ont eu des hauts et des bas, mais ils ont été en mesure de se rassembler et de créer le momentum. C'est grâce à ce momentum qu'on a pu se rendre jusqu'à dimanche.»

Le président et chef de la direction de Québecor est également revenu sur la déclaration enflammée de Marc-Antoine Dequoy, après la victoire contre les Blue Bombers, qui dénonçait un manque de respect envers la langue française.

«Je peux comprendre que, dans le feu de l'action, il devait avoir l'adrénaline plus que jamais. Est-ce que c'est quelque chose qu'il vivait pendant de nombreuses années et qui a explosé? Ça ressemble beaucoup à ça. Peut-être qu'il a raison, d'une certaine façon. C'est son expérience personnelle.»

Le propriétaire des Alouettes tenait plutôt à souligner le grand impact que son joueur québécois a eu sur le parcours de son équipe lors des éliminatoires.

«Nous ne sommes pas arrivés à Hamilton en pensant que ce serait facile, mais selon moi, je pense que l'épreuve était à Toronto. Le match a été différent. Lorsqu'il y a eu l'interception de Marc-Antoine, je pense que les Argonauts en ont reçu toute une. À partir de ce moment, je ne veux pas dire que le match était gagné, mais il y avait quelque chose de très fort.»

Péladeau a aussi confirmé que le fait de gagner rapidement une coupe Grey n'était pas son principal objectif lorsqu'il a décidé d'acheter l'équipe.

«Honnêtement, ce n'était pas ma préoccupation. En décembre dernier, il y avait des chicanes avec l'ancien propriétaire. Quelqu'un a dit que ça prenait un investisseur local. Je me suis tout de suite senti interpellé. Pourquoi? Parce que c'était un incontournable que les Alouettes demeurent à Montréal. Ça prenait une implantation forte dans la communauté. Je ne sais pas combien de fois on m'a remercié pour ça. Peut-être qu'au travers de moi, l'équipe appartenait davantage aux gens.»

