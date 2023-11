«Gardez-le votre anglais!» - Dequoy, complètement déchaîné après le triomphe des Alouettes

Marc-Antoine Dequoy en avait long à dire après la victoire des Alouettes à la 110e Coupe Grey.

En entrevue avec le Réseau des sports, le Québécois s'est déchaîné contre la chaîne TSN, qui ne donnait pas cher de la peau des Alouettes en finale.

«Ils n'ont jamais cru en nous, jamais. Tu regardes partout et c'est écrit en anglais ! À TSN, ça disait Toronto contre Winnipeg. Mais savez-vous quoi ? Gardez-le votre anglais ! On va ramener la coupe à Montréal, on va la ramener au Québec, la ramener chez nous, parce qu'on est des f*cking champions !», a déclaré Dequoy, dans une entrevue légendaire.

Le Québécois faisait référence à l'affichage à Hamilton, uniquement en anglais, même si la formation montréalaise participait à l'événement. Il a aussi fait allusion au guide horaire de TSN, qui parlait d'une finale entre les Argonauts et les Blue Bombers.