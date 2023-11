Le CH n'a pas progressé depuis la saison dernière

Le Canadien connaît présentement une séquence inquiétante avec quatre défaites de suite. Quatre parties, où l’équipe joue du hockey peu convaincant.

Et malgré un début de saison prometteur, les insuccès récents du club placent l’organisation au dernier rang de la section Atlantique.

Après 18 parties, le Canadien a amassé 16 points pour une fiche de 7-9-2. La saison dernière, après le même nombre de parties, Montréal avait récolté 19 points grâce à une fiche de 9-8-1.

Pour Michel Therrien, les contre-performances des derniers jours démontrent que l’organisation n’a pas progressé depuis la dernière saison.

«Je n’aime pas ce que je vois dernièrement. Tu vas perdre des matchs dans l’année et c’est normal. Mais là, je trouve que c’est la manière. L’intensité et l’émotion ne sont pas là», a mentionné l’ancien entraîneur-chef à l’émission JiC.

«Force est d’admettre que le Canadien a un moins bon début de saison. Présentement, je trouve que le CH est trop passif, ils sont trop satisfaits de je ne sais pas quoi. J’ai pu comprendre que St-Louis a levé le ton et c’est une bonne chose», a poursuivi Therrien.

«C’est une question d’attitude pour moi. On ne peut pas prendre l’excuse que l’équipe est jeune et qu’elle manque d’expérience. Je regarde jouer le CH, la fondation de ton équipe et l’enseignement que tu dois faire, c’est le jeu défensif. Tu ne peux pas être à 100% tous les soirs, mais si ton jeu défensif est solide, ça va te permettre de gagner des matchs.»

Voyez l’intervention complète en vidéo principale.