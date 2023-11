«Il faut changer le système de jeu défensif des Canadiens»

Les Canadiens figurent au 28e rang dans la LNH pour le nombre de buts accordés depuis le début de la saison (66 en 18 matchs).

Le système de jeu préconisé par Martin St-Louis en est la principale cause, selon les collaborateurs de TVA Sports Maxim Lapierre et Antoine Roussel. Selon eux, l’entraîneur-chef de l'équipe montréalaise doit absolument modifier son approche.

«Je respecte beaucoup Martin St-Louis, mais il faut changer le système de jeu défensif», a affirmé Lapierre de façon catégorique à l’émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«On a évalué le système depuis le début de l’année, il fallait donner la chance au coureur, mais je trouve qu’on perd beaucoup d’énergie et d’émotions, a-t-il ajouté. Ça stressant de devoir courir après ton joueur en territoire défensif. Il n’y a pas de relance, tu es épuisé, tu veux juste changer. Va-t-on s’entêter ou tenter quelque chose pour aider?»

Roussel est du même avis.

«Je suis totalement d’accord avec Max. On le dit depuis plusieurs matchs que c’est difficile défensivement. Quand tu affrontes une équipe qui joue du homme à homme en défensive, tu te frottes les mains, tu te dis que tu vas avoir du temps, que tu as juste un joueur à battre et tu as de l’espace.»

Le CH compte seulement deux victoires à ses 10 derniers matchs, dont quatre défaites de suite. Il tentera de mettre fin à cette vilaine séquence mercredi, alors qu’il amorcera un périple de quatre rencontres sur la route contre les Ducks à Anaheim. Il rendra ensuite visite aux Sharks de San Jose, aux Kings de Los Angeles et aux Blue Jackets de Columbus.

