Un déclic spectaculaire de l'espoir du CH Filip Mesar en Amérique du Nord

Filip Mesar est tout feu tout flamme depuis que les Canadiens de Montréal l’ont retourné dans le junior en Ontario avec les Rangers de Kitchener.

Le jeune attaquant trônait au sommet de la OHL pour la moyenne de point par match avant les matchs de samedi soir; il se situe désormais au deuxième rang derrière son coéquipier Carson Rehkopf chez les joueurs ayant pris part à un minimum de cinq matchs.

Avant les matchs de samedi soir

Mesar, qui peinait à maintenir une moyenne d’un point par match la saison dernière, a débloqué de façon spectaculaire en Amérique du Nord.

Le Slovaque et bon ami de Juraj Slafkovsky revendique 18 points, dont cinq buts, en 10 rencontres, en plus d’afficher un différentiel de +11.

Au cours de l’été, Mesar s’était donné comme défi de jouer dans la Ligue américaine en 2023-2024. Il a amorcé la saison avec le Rocket de Laval, mais, souvent retranché de la formation de Jean-François Houle et en manque de maturité physique, il a finalement été retourné à Kitchener après avoir obtenu une aide en deux matchs.

Sous la férule d’un entraîneur-chef européen à Kitchener, le Finlandais Jussi Ahokas, Mesar semble avoir retrouvé ses repères.

L’ailier droit a été la deuxième sélection effectuée au premier tour par les Canadiens au repêchage de 2022 qui s’est tenu à Montréal. Après avoir réclamé Slafkovsky au tout premier rang, l’état-major s’était tourné envers Mesar au 26e échelon alors que certains partisans auraient préféré que Jiri Kulich soit l’heureux élu.

Kulich, choisi deux rangs plus tard par les Sabres de Buffalo, fait d’ailleurs excellente figure dans la Ligue américaine de hockey (LAH), lui qui revendique 14 points (dont 10 buts) en autant de matchs.

Pour revenir à Mesar, l’espoir du CH se trouve dans un bon environnement pour gagner en confiance et exprimer ses habiletés offensives.

Les Rangers occupent le premier rang de la OHL avec une fiche de 16-5. Ils présentent aussi la meilleure attaque avec 106 buts marqués jusqu’ici.

Le top 3 du classement des pointeurs de l’OHL est d’ailleurs occupé par trois joueurs des Rangers : Rehkopf, Hunter Brzustewicz et Matthew Sop. Si Mesar était arrivé plus tôt et avait joué davantage de matchs, on peut présumer qu’il aurait été dans le top 5.